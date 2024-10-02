Блогер Хасбик выложил антисемитский пост, а после этого начал искать адвоката

Блогер Хасбик выложил в соцсетях антисемитский пост с иранской ракетой, а затем его удалил и начал поиск адвоката.

Как пишет SHOT, накануне Хасбулла Магомедов выложил фото с ракетой КСИР Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов, внизу было подписано: Welcome to Israel. Сторис провисела около 10 часов, после чего блогер её удалил и выложил новый пост, в котором попросил дать контакты «№ 1 адвоката в России».