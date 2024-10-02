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2 октября, 07:51

Блогер Хасбик выложил антисемитский пост, а после этого начал искать адвоката

Обложка © VK / ЧБД

Обложка © VK / ЧБД

Блогер Хасбик выложил в соцсетях антисемитский пост с иранской ракетой, а затем его удалил и начал поиск адвоката.

Как пишет SHOT, накануне Хасбулла Магомедов выложил фото с ракетой КСИР Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов, внизу было подписано: Welcome to Israel. Сторис провисела около 10 часов, после чего блогер её удалил и выложил новый пост, в котором попросил дать контакты «№ 1 адвоката в России».

Связаны ли эти два поста, неизвестно.

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Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ наносят удары, также была задействована авиация. Жертвами израильских бомбардировок стали 95 человек, 172 пострадали. А вечером 1 октября Иран устроил массированный обстрел Израиля. По данным СМИ, удары наносились по военным объектам, в том числе авиабазам ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим».

Александра Вишнякова
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