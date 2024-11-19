Александр Овечкин получил травму в начале сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой» российский капитан Александр Овечкин вновь продемонстрировал мастерство, оформив дубль и доведя количество своих голов в текущем сезоне до 15. Этот результат вывел его в лидеры снайперской гонки. Однако радость от игры омрачилась травмой, полученной в третьем периоде после столкновения с канадским форвардом Джеком Макбэйном. Овечкин получил удар коньком по ноге и с трудом покинул лёд. Дальше продолжать игру он не смог. Матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:2.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил вклад Овечкина в успех команды: «Он ведёт за собой нашу команду и является лидером не только в раздевалке, но и на льду. Когда нужно забить важный гол, он всегда готов взять это на себя». Однако Карбери также отметил, что состояние Овечкина вызывает беспокойство: «Сейчас он проходит медицинское обследование. Завтра у клуба выходной, и мы узнаем больше о его травме».

Травма Овечкина произошла в важный момент его карьеры. На сегодняшний день на его счету 868 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, и он продолжает гонку за рекордом Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд в 894 шайбы. Овечкину остаётся забросить 26 шайб, чтобы превзойти канадскую легенду.

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведёт против «Колорадо Эвеланш» 22 ноября на арене «Кэпитал-Уан Арена» в Вашингтоне. Начало игры запланировано на 03:00 по московскому времени. Вопрос о возможности участия Овечкина в этом матче остаётся открытым, и многое будет зависеть от результатов медицинского обследования.

«Вашингтон» уверенно лидирует в Восточной конференции НХЛ с 27 очками, и присутствие Овечкина на льду остаётся ключевым фактором их успеха. Болельщики и команда надеются на скорейшее восстановление капитана и его возвращение на лёд.