Карпин — о желании Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную: Это не стоит выеденного яйца

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный вызов форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Карпин признался, что возможность вызова футболиста в сборную весной 2022 года на стыковые игры с Польшей была, однако не договорённость, о которой ранее заявил Дзюба.

«Вот её точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму?» — отметил Карпин.

Также специалист задался вопросом, почему должен вызвать игрока в сборную в 2025 году. По его словам, тренерский штаб давно решил, что не будет приглашать возрастных игроков, на которых не сможет рассчитывать, когда Россию вернут на международную арену. Кроме того, Карпин оценил желание Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную. На данный момент у обоих футболистов по 30 мячей.

«Как по мне, всё это не стоит выеденного яйца», — ответил Карпин.