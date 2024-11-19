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19 ноября, 19:07

Сборная России по футболу завершила год с результатом 26:0

Сборная России обыграла команду Сирии в товарищеском матче со счётом 4:0

Игроки сборной России по футболу. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Игроки сборной России по футболу. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу одержала победу над командой Сирии с разгромным счётом 4:0 в товарищеском матче, который состоялся в Волгограде при заполненных трибунах — 35 628 зрителей. Голы забили Максим Осипенко (на 33-й и 80-й минутах), Илья Самошников (53) и Алексей Миранчук (66).

Всего в 2024 году россияне провели пять товарищеских матчей со сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Таким образом подопечные Валерия Карпина завершили год с разницей 26:0. Результаты двух последних игр пойдут в зачёт рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), где сборная России занимает 34-е место, а команда Сирии — 93-е.

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Несколько дней назад сборная России одержала победу над командой Брунея, завершив матч с впечатляющим счётом 11:0. Этот результат стал рекордным для национальной команды. Игру судила команда арбитров под руководством Рустама Лутфуллина из Узбекистана. Стоит отметить, что Бруней находится на 184-м месте в рейтинге ФИФА.

Александра Мышляева
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