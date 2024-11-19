Африка и Южная Америка: Раскрыты соперники сборной России по футболу в 2025 году
Гурцкая: Сборная России сыграет с Нигерией, Эквадором и Венесуэлой в 2025 году
Игроки сборной России по футболу. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) согласовал проведение товарищеских матчей сборной России против национальных команд Нигерии, Эквадора и Венесуэлы. Об этом в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube рассказал футбольный менеджер Тимур Гурцкая.
По его словам, на следующий год запланированы полноценные встречи с сильными сборными. В частности, договорённость о матче с Нигерией уже достигнута, а также рассматривается возможность проведения игры с ещё одной высококлассной африканской командой. Осенью сборная России встретится с Эквадором и Венесуэлой. Кроме того, на стадии обсуждения находятся матчи с Уругваем или Колумбией.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу отправилась в Волгоград на товарищеский матч с командой Сирии без шести футболистов. Напомним, сегодня, 19 ноября, там состоится матч со сборной Сирии. После игры с Брунеем с командой не полетели шесть игроков — это Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.