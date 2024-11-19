Африка и Южная Америка: Раскрыты соперники сборной России по футболу в 2025 году

По его словам, на следующий год запланированы полноценные встречи с сильными сборными. В частности, договорённость о матче с Нигерией уже достигнута, а также рассматривается возможность проведения игры с ещё одной высококлассной африканской командой. Осенью сборная России встретится с Эквадором и Венесуэлой. Кроме того, на стадии обсуждения находятся матчи с Уругваем или Колумбией.