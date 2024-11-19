Болельщики потребовали вернуть Дзюбу в сборную на матче Россия — Сирия
Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба
Зрители товарищеского матча между футбольными сборными России и Сирии потребовали вновь включить форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в состав национальной команды. Соответствующий баннер появился над одним из секторов «Сталинград Арены», где проходит встреча.
«Верните Дзюбу в сборную», — написали болельщики.
Болельщики с плакатом покидают стадион. Видео © Пушка страшная | Пушкарев
Напомним, что в последний раз Дзюба выступал за российскую сборную в 2021 году. Впрочем, его отсутствие не сказалось на ходе матча с Сирией: наша команда лидирует с разгромным счётом 4:0, идёт второй тайм.
А несколькими днями ранее сборная РФ нанесла сокрушительное поражение гостям из Брунея, завершив встречу со счётом 11:0. Впрочем, иностранцы не сильно расстроились итогам матча: сразу после игры они закатили яркую вечеринку. Позже они назвали видео со своим участием фейком.