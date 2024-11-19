Болельщики потребовали вернуть Дзюбу в сборную на матче Россия — Сирия

Зрители товарищеского матча между футбольными сборными России и Сирии потребовали вновь включить форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в состав национальной команды. Соответствующий баннер появился над одним из секторов «Сталинград Арены», где проходит встреча.

Напомним, что в последний раз Дзюба выступал за российскую сборную в 2021 году. Впрочем, его отсутствие не сказалось на ходе матча с Сирией: наша команда лидирует с разгромным счётом 4:0, идёт второй тайм.