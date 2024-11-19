Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 18:28

Болельщики потребовали вернуть Дзюбу в сборную на матче Россия — Сирия

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Зрители товарищеского матча между футбольными сборными России и Сирии потребовали вновь включить форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в состав национальной команды. Соответствующий баннер появился над одним из секторов «Сталинград Арены», где проходит встреча.

«Верните Дзюбу в сборную», — написали болельщики.

Болельщики с плакатом покидают стадион. Видео © Пушка страшная | Пушкарев

Напомним, что в последний раз Дзюба выступал за российскую сборную в 2021 году. Впрочем, его отсутствие не сказалось на ходе матча с Сирией: наша команда лидирует с разгромным счётом 4:0, идёт второй тайм.

Африка и Южная Америка: Раскрыты соперники сборной России по футболу в 2025 году
Африка и Южная Америка: Раскрыты соперники сборной России по футболу в 2025 году

А несколькими днями ранее сборная РФ нанесла сокрушительное поражение гостям из Брунея, завершив встречу со счётом 11:0. Впрочем, иностранцы не сильно расстроились итогам матча: сразу после игры они закатили яркую вечеринку. Позже они назвали видео со своим участием фейком.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Сирия
  • Артем Дзюба
  • Футбол
  • Спорт
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar