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Регион
18 ноября, 19:02

Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с игроками в стриптиз-клубе

Футбольная ассоциация Брунея заявила, что видео с футболистами было смонтировано

Футбольная ассоциация Брунея опровергла информацию о том, что игроки сборной отправились в стриптиз-клуб в Краснодаре после поражения от России. Пресс-релизом поделился телеграм-канал «Спорт-Экспресс». В организации также отметили, что они провели расследование и пришли к выводу о том, что распространённая в СМИ видеозапись была смонтирована.

Пресс-релиз футбольной ассоциации Брунея. Фото © Telegram / «СЭ» Новостной

Пресс-релиз футбольной ассоциации Брунея. Фото © Telegram / «СЭ» Новостной

«Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа», — говорится в заявлении.

Сборная России по футболу отправилась на матч против Сирии без шести игроков
Сборная России по футболу отправилась на матч против Сирии без шести игроков

Напомним, на днях сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Игру посетили 26 865 зрителей. Проигравшие решили не расстраиваться и с размахом отметили крупнейшую победу сборной России. В их программу входили пиво, танцы под песни МакSим и визиты в различные развлекательные заведения.

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Telegram / Kub Mash

Алена Пенчугина
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