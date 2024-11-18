Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с игроками в стриптиз-клубе

Футбольная ассоциация Брунея опровергла информацию о том, что игроки сборной отправились в стриптиз-клуб в Краснодаре после поражения от России. Пресс-релизом поделился телеграм-канал «Спорт-Экспресс». В организации также отметили, что они провели расследование и пришли к выводу о том, что распространённая в СМИ видеозапись была смонтирована.

Пресс-релиз футбольной ассоциации Брунея. Фото © Telegram / «СЭ» Новостной

«Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа», — говорится в заявлении.