Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с игроками в стриптиз-клубе
Футбольная ассоциация Брунея заявила, что видео с футболистами было смонтировано
Футбольная ассоциация Брунея опровергла информацию о том, что игроки сборной отправились в стриптиз-клуб в Краснодаре после поражения от России. Пресс-релизом поделился телеграм-канал «Спорт-Экспресс». В организации также отметили, что они провели расследование и пришли к выводу о том, что распространённая в СМИ видеозапись была смонтирована.
Пресс-релиз футбольной ассоциации Брунея. Фото © Telegram / «СЭ» Новостной
«Распространение подобного вводящего в заблуждение контента не только вредит репутации отдельных игроков, но и ставит под угрозу единство нашей сборной и нашего народа», — говорится в заявлении.
Напомним, на днях сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Игру посетили 26 865 зрителей. Проигравшие решили не расстраиваться и с размахом отметили крупнейшую победу сборной России. В их программу входили пиво, танцы под песни МакSим и визиты в различные развлекательные заведения.
Telegram / Kub Mash