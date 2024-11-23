Дюков хочет пригласить президента УЕФА Чеферина на матч сборной России в 2025 году

Приглашение главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александерк Чеферину на матч сборной России может поступить уже в 2025 году. С таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», — сказал Дюков в беседе с ТАСС.