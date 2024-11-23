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23 ноября, 09:13

Дюков хочет пригласить президента УЕФА Чеферина на матч сборной России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков и глава УЕФА Александер Чеферин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, ТАСС / dpa / Tom Weller

Президент РФС Александр Дюков и глава УЕФА Александер Чеферин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, ТАСС / dpa / Tom Weller

Приглашение главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александерк Чеферину на матч сборной России может поступить уже в 2025 году. С таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча»,сказал Дюков в беседе с ТАСС.

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Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах.

Мария Любицкая
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