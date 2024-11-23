Дюков хочет пригласить президента УЕФА Чеферина на матч сборной России в 2025 году
Президент РФС Александр Дюков и глава УЕФА Александер Чеферин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, ТАСС / dpa / Tom Weller
Приглашение главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александерк Чеферину на матч сборной России может поступить уже в 2025 году. С таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», — сказал Дюков в беседе с ТАСС.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах.