Глава УЕФА тонко указал на двуличие европейских политиков, потребовавших бана для Белоруссии
Глава УЕФА Чеферин напомнил о закупках ЕС российского газа в ответ на критику
Президент УЕФА Александер Чеферин. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena
Политики не могут указывать Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), какие сборные должны участвовать в соревнованиях. Об этом заявил президент объединения Александер Чеферин, комментируя призыва отстранить Белоруссию от турниров.
"Прежде всего ни один политик не может указывать нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было, и мы все должны постараться помочь остановить это безумие", — подчеркнул Чеферин в интервью infoLibre.
Глава УЕФА добавил, что получал несколько сообщений от политиков с призывом исключить Белоруссию за помощь РФ. Чеферин задался вопросом, следует ли по такой логике, что УЕФА также должно отстранить от турниров страны, которые покупают российский газ? Политикам следует заниматься геостратегическими проблемами, а требовать от спортивных организаций выполнять свою работу — это "популизм и не более того", пояснил словенский функционер.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. Такие же санкции к Белоруссии применены не были, но национальной сборной этой страны и клубам запретили проводить международные матчи на своём поле.