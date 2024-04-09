Глава УЕФА тонко указал на двуличие европейских политиков, потребовавших бана для Белоруссии

"Прежде всего ни один политик не может указывать нам, что делать, и мы не будем слушать ни одного политика. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты и запреты. Но в случае с Россией другого выхода просто не было, и мы все должны постараться помочь остановить это безумие", — подчеркнул Чеферин в интервью infoLibre.