Первый гол Головина и новый «сухарь» Сафонова: Российские футболисты отличились в чемпионате Франции

В пятницу после паузы на матчи сборных возобновились национальные чемпионаты по футболу, в том числе французская Лига 1, в которой состоялось два матча. ПСЖ Матвея Сафонова принимал дома «Тулузу», а «Монако» Александра Головина — «Брест».

Парижане, лидирующие в турнире, одержали очередную уверенную победу со счётом 3:0. Сафонов вышел в стартовом составе и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, опередив оставшегося в запасе итальянца Джанлуиджи Доннарумму по числу матчей на ноль (3 из 5 против 2 из 11). Голы же забивали португальский полузащитник Жуан Невеш (35-я) минута, бразильский защитник Лукас Бералдо (84-я) и ещё один португальский хавбек Витинья (90+1). ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице с 32 очками и в следующем туре сыграет дома с «Нантом» 30 ноября. «Тулуза» идёт на 10-м месте с 15 очками.

Матч «Монако» получился куда более упорным. Хозяева смогли добиться победы со счётом 3:2. На 5-й минуте счёт открыл полузащитник Манес Аклиуш, спустя 19 минут Головин удвоил преимущество хозяев, забив свой первый гол за клуб с февраля. Сенегальский нападающий гостей Абдалла Сима на 50-й минуте отквитал один гол. Скользкий для хозяев счёт продержался до компенсированного времени, когда Аклиуш оформил дубль и восстановил разницу в два мяча. Гостей хватило только на один гол, который отправил в сетку хозяев форвард Людовик Ажорк. «Монако» продолжает погоню за ПСЖ, занимая второе место с 26 очками. Их следующим соперником станет команда, идущая на третьем месте — «Марсель». Игра состоится 1 декабря на поле провансальцев. «Брест», который стал возмутителем спокойствия в прошлом сезоне, пока выступает не так удачно. Команда идёт лишь 12-й, набрав 13 очков.

24 ноября свой матч проведёт ещё один французский клуб, за который выступает российский футболист. Борющийся за выживание «Гавр» Далера Кузяева отправится в гости к одному из прямых конкурентов «Нанту».