Российского вратаря Матвея Сафонова высоко оценил Венсан Кандела

Российский вратарь Матвей Сафонов, недавно перешедший в футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ), уже успел привлечь внимание фанатского сообщества Франции. Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела высоко оценил его игру и заметил, что Матвей уверенно конкурирует с именитым итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Сафонов, воспитанник «Краснодара», подписал контракт с ПСЖ до 2029 года, что стало одной из самых обсуждаемых сделок лета. Сумма трансфера составила рекордные 20 миллионов евро. С момента перехода в июне российский вратарь провел четыре матча за французский клуб, и в трех из них сохранил свои ворота «сухими».

Кандела считает, что Сафонов имеет все шансы стать звездой чемпионата Франции. «Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку», — подчеркнул Кандела в интервью «РБ Спорт».

Сафонову предстоит серьезная борьба за место в основном составе, учитывая опыт и достижения Доннаруммы, который пришел в ПСЖ после триумфального Евро-2020. Тем не менее, Кандела не исключает возможности, что Сафонов может претендовать на «Золотой мяч», особенно если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов.

Тренерский штаб ПСЖ стоит перед непростой задачей выбора между двумя талантливыми вратарями, обоим из которых по 25 лет. Многое будет зависеть от стратегии и видения тренера, который должен определить, кто из них станет первым номером команды.