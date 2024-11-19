Польских футболистов раскритиковали за фото с Роналду после 1:5 от Португалии

Игроки сборной Польши по футболу Пётр Зелиньски и Никола Залевски оказались в центре скандала после разгромного поражения от португальской команды со счётом 1:5 в матче Лиги наций. По окончании встречи спортсмены сделали фото с Криштиану Роналду, чем вызвали негодование у соотечественников.

«Я в шоке. Мы крупно проиграли, а потом я вижу, как футболисты идут фотографироваться с Роналду. Они улыбаются и ведут себя так, словно ничего не произошло», — высказался бывший защитник польской сборной Яцек Бонк.

Впрочем, спортсмены не дали себя в обиду. Зелински отреагировал на критику и заявил, что считает Роналду одним из величайших игроков в истории, с которым ему хотелось бы иметь совместный снимок.

«Мы проиграли матч, но что мне делать? Спрятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться, и всё. Вот что мне хотелось сделать», — ответил хейтерам полузащитник.