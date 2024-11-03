Россиянина депортировали из Турции за фото девушки в метро

Житель Санкт-Петербурга, который получил условный срок в Турции за фотографию случайной попутчицы в метро, 2 ноября вылетел на родину. О депортации россиянина сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле, которое всё это время находилось в тесном контакте с его родственниками.

«По итогам состоявшегося судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции», — сказано в публикации.