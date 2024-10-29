В Турции вынесли приговор россиянину за фото случайной попутчицы в метро

В Турции суд приговорил гражданина России к условному сроку за фото случайной попутчицы в метро Стамбула. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент с жителем Санкт-Петербурга Валентином произошёл в начале сентября. Россиянин, который отдыхал в Турции вместе с женой Дарьей, решил сделать фотографию в метро. Однако случайно в кадр попала жительница Стамбула. Женщина подала на петербуржца заявление в полицию и обвинила в сексуальных домогательствах.

Россиянина приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев условно 26 октября. Супруга мужчины рассказала, что его перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны депортировать на родину.

«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берём на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — пояснила супруга приговорённого.