В Турции вынесли приговор россиянину за фото случайной попутчицы в метро
Житель Петербурга получил условный срок за фото попутчицы в метро Стамбула
В Турции суд приговорил гражданина России к условному сроку за фото случайной попутчицы в метро Стамбула. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, инцидент с жителем Санкт-Петербурга Валентином произошёл в начале сентября. Россиянин, который отдыхал в Турции вместе с женой Дарьей, решил сделать фотографию в метро. Однако случайно в кадр попала жительница Стамбула. Женщина подала на петербуржца заявление в полицию и обвинила в сексуальных домогательствах.
Россиянина приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев условно 26 октября. Супруга мужчины рассказала, что его перевели в миграционную тюрьму, после чего его должны депортировать на родину.
«Только в среду я смогу подать заявление, что расходы по депортации мы берём на себя. Сейчас мы ничего не планируем — мы во власти миграционной службы, так как иностранцев депортируют. Как только разрешат — сразу купим билет», — пояснила супруга приговорённого.
А ранее Life.ru писал, что российскую семью с ребёнком выгнали из отеля в Турции из-за украденных очков. Они просидели полночи на улице без еды и воды. Семье не выплатили моральную компенсацию за многочисленные проблемы во время отдыха, не покрыли затраты на трансфер и не возместили разницу в стоимости путёвок.
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