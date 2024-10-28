Турецкий отель выставил россиян с ребёнком на улицу из-за переполоха с украденными очками
SHOT ПРОВЕРКА: Семью из России выгнали из отеля в Турции из-за украденных очков
Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного отеля в Турции, обвинив в «беспричинном» переполохе из-за украденных очков. Они просидели полночи на улице без еды и воды, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Российских туристов выгнали из отеля в Турции. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В беседе с телеграм-каналом жительница Казани рассказала, что вместе с семьёй отдыхала в отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends, стоимость тура — полмиллиона рублей. Отдых не задался с самого начала. Со слов девушки, в первый же день у них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Супруг туристки пытался выяснить, кто забрал их вещь, и даже обещал не писать заявление в полицию. Спустя время одна из сотрудниц отеля вернула очки, но приключения россиян на этом не закончились.
На следующий день номер супругов оказался заблокирован. Причина заключалась в том, что якобы они устроили беспочвенный переполох в отеле и нашли очки в собственной же сумке, как им рассказало руководство. После этого руководство гостиницы потребовало от семейства покинуть территорию с угрозами физической силы, а представитель турфирмы Fan Sun ничем не смог помочь.
В итоге отдыхающие с двухлетним ребёнком провели полночи на улице без еды и воды, пока казанский туроператор экстренно искал новый отель. Сейчас супруги негодуют, что им не выплатили моральную компенсацию, не покрыли затраты на трансфер и не возместили разницу в стоимости путёвок — второе место отдыха оказалось в пять раз дешевле.
Ранее сообщалось, что туристы из России оказались заблокированы в номерах горящего отеля в Турции. Только чудом инцидент обошёлся без жертв. Как позже выяснилось, во время пожара в отеле не работала сигнализация, отдыхающим пришлось искать выходы во тьме.
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