Турецкий отель выставил россиян с ребёнком на улицу из-за переполоха с украденными очками

Российских туристов с маленьким ребёнком выгнали из пятизвёздочного отеля в Турции, обвинив в «беспричинном» переполохе из-за украденных очков. Они просидели полночи на улице без еды и воды, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Российских туристов выгнали из отеля в Турции. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом жительница Казани рассказала, что вместе с семьёй отдыхала в отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends, стоимость тура — полмиллиона рублей. Отдых не задался с самого начала. Со слов девушки, в первый же день у них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Супруг туристки пытался выяснить, кто забрал их вещь, и даже обещал не писать заявление в полицию. Спустя время одна из сотрудниц отеля вернула очки, но приключения россиян на этом не закончились.

На следующий день номер супругов оказался заблокирован. Причина заключалась в том, что якобы они устроили беспочвенный переполох в отеле и нашли очки в собственной же сумке, как им рассказало руководство. После этого руководство гостиницы потребовало от семейства покинуть территорию с угрозами физической силы, а представитель турфирмы Fan Sun ничем не смог помочь.