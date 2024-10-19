Названа причина пожара в пятизвёздочном отеле в Анталье, где чуть не сгорели россияне

Во время пожара в пятизвёздочном турецком отеле не работала сигнализация, туристы искали выходы во тьме. Только чудом обошлось без жертв. Неделя на двоих с all inclusive с квестом на выживание и тараканами в еде там стоила около 140 тысяч рублей на двоих.

По данным SHOT, пожар в Imperial Sunland Resort в Бельдиби начался из-за резкого скачка напряжения. Огонь пошёл от щитков, расположенных внутри. Пожар начал быстро распространяться по этажам. Сотрудники даже не сразу узнали, что их отель горит, так как сигнализация не сработала.

Как рассказали отдыхающие, им пришлось эвакуироваться по лестницам в полной темноте, так как свет отрубило. А несколько семей вообще остались заблокированы на пятом этаже. Спасать их прибежали туристы и работники соседнего отеля. Так как из-за забора машина пожарных не сразу смогла подъехать к «лакшери» резорту. Ограждение в итоге снесли, чтобы вызволить людей из огненной ловушки. Итого пострадали 12 туристов, в том числе из России. Они надышались угарным газом.

Сейчас туристов, которым не пришлось ехать в больницу, переселили в другой отель в Кемере. Часть вещей покрылись пеплом и были залиты водой во время тушения. На кадрах обстановка в реторте сейчас.