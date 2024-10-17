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17 октября, 10:45

В гостинице «Метрополь» в центре Москвы произошёл пожар

Вид на здание отеля «Метрополь». Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Вид на здание отеля «Метрополь». Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В гостинице «Метрополь» в центре Москвы произошёл пожар. Его причиной стали сварочные работы.

По данным источника Life.ru, при проведении работ на кровле загорелся деревянный обрешетник короба трубы вентиляции. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров.

Всех посетителей эвакуировали, а возгорание потушили, сообщили в МЧС.

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А ранее пожар произошёл в отеле на юго-западе Москвы. К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что номер подожгла 22-летняя девушка, ставшая жертвой украинских кураторов: якобы те дали ей задание — потребовали заселиться в гостиницу и устроить пожар. При этом никакого вознаграждения не предложили.

Александра Вишнякова
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