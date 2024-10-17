В гостинице «Метрополь» в центре Москвы произошёл пожар

Перепутала воду с бензином: Россиянка подожгла себя и дочь во время готовки

Перепутала воду с бензином: Россиянка подожгла себя и дочь во время готовки

А ранее пожар произошёл в отеле на юго-западе Москвы. К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что номер подожгла 22-летняя девушка, ставшая жертвой украинских кураторов: якобы те дали ей задание — потребовали заселиться в гостиницу и устроить пожар. При этом никакого вознаграждения не предложили.