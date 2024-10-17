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17 октября, 09:13

Задержана поджигательница московского отеля «Аструс», она могла действовать по указке Киева

SHOT: В Москве задержали подозреваемую в поджоге в отеле «Аструс»

В Москве задержали подозреваемую в поджоге гостиницы «Аструс». Как сообщает SHOT, 22-летняя Дарья Б. заявила, что действовала по указанию кураторов из Киева.

По данным телеграм-канала, полицейские оперативно вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя студентка ГУП. На допросе девушка утверждала, что стала жертвой украинских кураторов: якобы те дали ей задание — потребовали заселиться в гостиницу и устроить пожар. При этом никакого вознаграждения не предложили.

Подозреваемая живёт в Южном Бутово, на страничке в соцсетях у неё написано «Никогда не следуй за чужими мечтами».

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы неизвестный облил бензином и поджёг номер женщины в отеле. К счастью, сработала система пожаротушения, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Обложка ©

Wikipedia / Dima41

Никита Никонов
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