Задержана поджигательница московского отеля «Аструс», она могла действовать по указке Киева

В Москве задержали подозреваемую в поджоге гостиницы «Аструс». Как сообщает SHOT, 22-летняя Дарья Б. заявила, что действовала по указанию кураторов из Киева.

По данным телеграм-канала, полицейские оперативно вычислили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя студентка ГУП. На допросе девушка утверждала, что стала жертвой украинских кураторов: якобы те дали ей задание — потребовали заселиться в гостиницу и устроить пожар. При этом никакого вознаграждения не предложили.

Подозреваемая живёт в Южном Бутово, на страничке в соцсетях у неё написано «Никогда не следуй за чужими мечтами».