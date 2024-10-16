Перепутала воду с бензином: Россиянка подожгла себя и дочь во время готовки

В Челябинской области девочка получила тяжёлые ожоги после того, как её мать по ошибке плеснула бензин в кастрюлю во время приготовления ужина на газовой плите. Как сообщили в пресс-службе МЧС, у 14-летней школьницы 90% ожогов тела.

«В городе Коркино в отдельно стоящем помещении на частном подворье женщина готовила ужин на газовой плите. По ошибке хозяйка плеснула в кастрюлю бензин. Моментально вспыхнуло пламя. Ожоги получила сама женщина и её 14-летняя дочь», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание, на месте работали 11 специалистов и 3 единицы техники. Что касается девочки, то она получила страшные ожоги: у неё пострадало 90% тела. Информации о состоянии женщины не приводится.