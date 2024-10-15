В горящую избу вошли: Две сибирские красавицы спасли целый дом от пожара

В Новосибирске две девушки спасли жилой дом и его жильцов от пожара, начавшегося из-за брошенной с балкона сигареты. Об их подвиге сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон на 10 этаже. 16-летняя Ойиша Насимова с улицы увидела дым, забежала в подъезд и начала стучать во все квартиры, оповещая жильцов. Ей на помощь поспешила 34-летняя Евгения Фёдорова, проживающая в одной из квартир. Вместе они достучались до пожилого хозяина горящего жилища, схватили вёдра с водой и начали тушить огонь», — говорится в публикации ведомства.

Когда к месту прибыли пожарные, огонь распространился только на четыре квадратных метра жилища. Его смогли потушить. Благодаря смелости и неравнодушию девушек никто не пострадал, а также удалось избежать серьёзных повреждений дома.