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15 октября, 19:17

В горящую избу вошли: Две сибирские красавицы спасли целый дом от пожара

В Новосибирске две девушки предотвратили крупный пожар в жилом доме

Евгения Фёдора и Ойиша Насимова, предотвратившие серьёзный пожар в жилом доме в Новосибирске. Обложка © Telegram / МЧС России

Евгения Фёдора и Ойиша Насимова, предотвратившие серьёзный пожар в жилом доме в Новосибирске. Обложка © Telegram / МЧС России

В Новосибирске две девушки спасли жилой дом и его жильцов от пожара, начавшегося из-за брошенной с балкона сигареты. Об их подвиге сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Новосибирске из-за непотушенной сигареты загорелся балкон на 10 этаже. 16-летняя Ойиша Насимова с улицы увидела дым, забежала в подъезд и начала стучать во все квартиры, оповещая жильцов. Ей на помощь поспешила 34-летняя Евгения Фёдорова, проживающая в одной из квартир. Вместе они достучались до пожилого хозяина горящего жилища, схватили вёдра с водой и начали тушить огонь», — говорится в публикации ведомства.

Когда к месту прибыли пожарные, огонь распространился только на четыре квадратных метра жилища. Его смогли потушить. Благодаря смелости и неравнодушию девушек никто не пострадал, а также удалось избежать серьёзных повреждений дома.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Иванове специалисты МЧС успешно спасли мужчину и его кроликов из загоревшегося частного дома. Огонь успел распространиться на 110 квадратов.

Юрий Лысенко
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