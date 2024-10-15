Сотрудники МЧС спасли мужчину и кроликов из пожара в Иванове
В городе Иванове сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению мужчины и кроликов во время пожара в частном доме. Как сообщается в телеграм-канале министерства, площадь возгорания составила 110 квадратных метров.
Специалисты также вынесли газовый баллон, предотвратив возможную угрозу взрыва.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Бийске Алтайского края упитанный кот забрался на электрический столб и просидел там четыре дня. Помогли животному местные жители, которые вызвали специалистов и вызволили бедолагу из ловушки.
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