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15 октября, 02:40

Сотрудники МЧС спасли мужчину и кроликов из пожара в Иванове

В городе Иванове сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению мужчины и кроликов во время пожара в частном доме. Как сообщается в телеграм-канале министерства, площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

  • Сотрудники МЧС на пожаре в Иванове. Обложка © Telegram / МЧС России
    Сотрудники МЧС на пожаре в Иванове. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Спасённые в Иванове кролики. Обложка © Telegram / МЧС России
    Спасённые в Иванове кролики. Обложка © Telegram / МЧС России
  • Спасённые в Иванове кролики. Обложка © Telegram / МЧС России
    Спасённые в Иванове кролики. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС на пожаре в Иванове. Обложка © Telegram / МЧС России

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Специалисты также вынесли газовый баллон, предотвратив возможную угрозу взрыва.

В МЧС забили тревогу, заявив о росте количества пожаров в России
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Ранее Life.ru сообщал, что в городе Бийске Алтайского края упитанный кот забрался на электрический столб и просидел там четыре дня. Помогли животному местные жители, которые вызвали специалистов и вызволили бедолагу из ловушки.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артём Гапоненко
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