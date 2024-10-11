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10 октября, 23:33

В Бийске упитанный котик провёл четыре дня на электрическом столбе

В Бийске жители города помогли спасти кота, четыре дня просидевшего на столбе

Кот просидел четыре дня на столбе в ожидании помощи. Обложка © VK / Общество защиты животных в г. Бийске

Кот просидел четыре дня на столбе в ожидании помощи. Обложка © VK / Общество защиты животных в г. Бийске

В Бийске Алтайского края упитанный кот забрался на электрический столб и просидел там четыре дня. Помогли животному местные жители, которые вызвали специалистов и вызволили бедолагу из ловушки.

Жители Бийска спасли кота. Видео © VK / Общество защиты животных в г. Бийске

Неравнодушные жители скинулись на технику и вызвали автовышку, в результате пушистого удалось спустить на землю. После спасения котик много мяукал, был уставшим и голодным.

Ранее специалисты МЧС спасли 20 котов и трёх собак. Они вытащили их из пожара в Норильске. Благодаря спасателям, всем животным удалось сохранить жизнь.

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Полина Никифорова
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