В Бийске упитанный котик провёл четыре дня на электрическом столбе

В Бийске Алтайского края упитанный кот забрался на электрический столб и просидел там четыре дня. Помогли животному местные жители, которые вызвали специалистов и вызволили бедолагу из ловушки.

Жители Бийска спасли кота. Видео © VK / Общество защиты животных в г. Бийске

Неравнодушные жители скинулись на технику и вызвали автовышку, в результате пушистого удалось спустить на землю. После спасения котик много мяукал, был уставшим и голодным.