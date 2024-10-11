В Бийске упитанный котик провёл четыре дня на электрическом столбе
В Бийске жители города помогли спасти кота, четыре дня просидевшего на столбе
Кот просидел четыре дня на столбе в ожидании помощи. Обложка © VK / Общество защиты животных в г. Бийске
В Бийске Алтайского края упитанный кот забрался на электрический столб и просидел там четыре дня. Помогли животному местные жители, которые вызвали специалистов и вызволили бедолагу из ловушки.
Жители Бийска спасли кота. Видео © VK / Общество защиты животных в г. Бийске
Неравнодушные жители скинулись на технику и вызвали автовышку, в результате пушистого удалось спустить на землю. После спасения котик много мяукал, был уставшим и голодным.
Ранее специалисты МЧС спасли 20 котов и трёх собак. Они вытащили их из пожара в Норильске. Благодаря спасателям, всем животным удалось сохранить жизнь.