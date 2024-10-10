Знаменитый кот Ларри сбежал из резиденции премьер-министра Британии Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне, как только увидел Владимира Зеленского. Забавное видео опубликовал журналист четвёртого британского канала Пол Макнамара.

Кот Ларри сбежал из резиденции на Даунинг-стрит, как только увидел Зеленского. Видео © X / PGMcNamara

На видеозаписи видно, как Стармер пожимает руку Зеленскому на красной дорожке, после чего они начали заходить внутрь. Как только дверь открылась, из неё выбежал кот Ларри. Он обошёл британского премьера и украинского гостя и встал перед журналистами на ковровой дорожке.

Кот Ларри — главный борец с грызунами в резиденции на Даунинг-стрит. Его забрали из приюта в 2011 году. За время работы Ларри в Британии уже сменилось пять премьеров: Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.