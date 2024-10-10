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10 октября, 09:11

Зеленский прибыл в Лондон и встретился с новым премьером Британии

Стармер и Зеленский в Лондоне. Обложка © Сайт Владимира Зеленского

Стармер и Зеленский в Лондоне. Обложка © Сайт Владимира Зеленского

Владимир Зеленский прибыл в Лондон и встретился с новым премьер-министром Британии Киром Стармером. Глава британского кабмина встретил украинского гостя у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит.

Каких-либо заявлений для прессы Зеленский и Стармер делать не стали.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил запланированный на ноябрь 2024 года второй «саммит мира» по урегулированию конфликта на Украине. Напомним, первая конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, однако ничего интересного, кроме стопки забавных фотографий, участникам увезти не удалось. Также Зеленский отверг предложение Бразилии и Китая по достижению мира, назвав его «деструктивным».

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Наталья Демьянова
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