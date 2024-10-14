В МЧС забили тревогу, заявив о росте количества пожаров в России
МЧС: Количество пожаров в России за неделю возросло на треть
За минувшую неделю количество пожаров в России, включая возгорания в жилье, возросло на треть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«За прошедшую неделю количество пожаров, в том числе в жилье, увеличилось на треть. Ведомство призывает соблюдать правила пожарной безопасности. Нагрузка на электросети и печное отопление осенью возрастает. Будьте внимательны при их эксплуатации», — напомнили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что потушено было свыше 7,8 тысячи возгораний, что на 29% больше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Эвакуированы более 2 тысяч человек, а количество жертв пламени составило 105.
На воде за неделю зафиксировано 41 происшествие. 33 человека погибли, 15 удалось спасти.
Ресурсы МЧС привлекались для ликвидации семи чрезвычайных ситуаций. Спасатели выезжали почти на 1,9 тысячи дорожных аварий и спасли 311 человек. Кроме того, министерство контролирует вопрос безопасности более 4,3 тысячи туристов.
Накануне Life.ru сообщал о пожаре в Очаковских банях, где из-за задымления оказались заблокированы пятеро посетителей — несовершеннолетний и четверо взрослых. Буквально через четверть часа стало известно о втором пожаре в том же районе — загорелась квартира в жилом доме по улице Нежинская. Причиной стал брошенный соседями сверху непотушенный окурок, который приземлился на вещи, оставленные на незастеклённом балконе.
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