В МЧС забили тревогу, заявив о росте количества пожаров в России

За минувшую неделю количество пожаров в России, включая возгорания в жилье, возросло на треть. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«За прошедшую неделю количество пожаров, в том числе в жилье, увеличилось на треть. Ведомство призывает соблюдать правила пожарной безопасности. Нагрузка на электросети и печное отопление осенью возрастает. Будьте внимательны при их эксплуатации», — напомнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что потушено было свыше 7,8 тысячи возгораний, что на 29% больше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Эвакуированы более 2 тысяч человек, а количество жертв пламени составило 105.

На воде за неделю зафиксировано 41 происшествие. 33 человека погибли, 15 удалось спасти.