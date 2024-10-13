Ещё один пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское из-за брошенного окурка
Второй пожар вспыхнул в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщает SHOT.
Кадры пожара. Видео © SHOT
В эти минуты горит квартира на пятом этаже дома на улице Нежинской. Причина возгорания — брошенный соседями сверху окурок: он попал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи. Информация о пострадавших уточняется.
На первом этаже этого же дома расположен ресторан "Россичъ". Ему угрозы пока нет.
До этого пожар вспыхнул в Очаковских банях. Сообщалось, что посетители не могут выбраться, так как ничего видно и трудно дышать. Заблокированы оказались ребёнок и четверо взрослых.
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