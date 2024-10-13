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13 октября, 13:39

Ещё один пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское из-за брошенного окурка

Второй пожар вспыхнул в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщает SHOT.

Кадры пожара. Видео © SHOT

В эти минуты горит квартира на пятом этаже дома на улице Нежинской. Причина возгорания — брошенный соседями сверху окурок: он попал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи. Информация о пострадавших уточняется.

На первом этаже этого же дома расположен ресторан "Россичъ". Ему угрозы пока нет.

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До этого пожар вспыхнул в Очаковских банях. Сообщалось, что посетители не могут выбраться, так как ничего видно и трудно дышать. Заблокированы оказались ребёнок и четверо взрослых.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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