Ещё один пожар произошёл в районе Очаково-Матвеевское из-за брошенного окурка

Второй пожар вспыхнул в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщает SHOT.

Кадры пожара. Видео © SHOT

В эти минуты горит квартира на пятом этаже дома на улице Нежинской. Причина возгорания — брошенный соседями сверху окурок: он попал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи. Информация о пострадавших уточняется.

На первом этаже этого же дома расположен ресторан "Россичъ". Ему угрозы пока нет.