Пожар вспыхнул в Очаковских банях в Москве, пять человек оказались заблокированы
Ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве — там вспыхнул пожар. Об этом сообщает SHOT.
Кадры пожара в Москве. Видео © SHOT
Из окна здания на втором этаже валит серый дым. Посетители кричат, что не могут выбраться, так как ничего не видно и трудно дышать.
По данным телеканала 360, всех посетителей удалось спасти. Сотрудники МЧС обнаружили ребёнка на третьем этаже, а также спасли женщину и ещё одного мужчину. Ещё около 30 человек вышли из загоревшегося здания самостоятельно. По предварительным данным, в заведении загорелся предбанник.
Ранее Life.ru рассказывал, что возгорание произошло днём на хлебозаводе «Авангард» на Скуратовской улице. Площадь пожара составляла 800 квадратов. В тушении приняли участие 30 спасателей и восемь единиц техники.