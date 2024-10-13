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13 октября, 13:25

Пожар вспыхнул в Очаковских банях в Москве, пять человек оказались заблокированы

Ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в Очаковских банях в Москве — там вспыхнул пожар. Об этом сообщает SHOT.

Кадры пожара в Москве. Видео © SHOT

Из окна здания на втором этаже валит серый дым. Посетители кричат, что не могут выбраться, так как ничего не видно и трудно дышать.

По данным телеканала 360, всех посетителей удалось спасти. Сотрудники МЧС обнаружили ребёнка на третьем этаже, а также спасли женщину и ещё одного мужчину. Ещё около 30 человек вышли из загоревшегося здания самостоятельно. По предварительным данным, в заведении загорелся предбанник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что возгорание произошло днём на хлебозаводе «Авангард» на Скуратовской улице. Площадь пожара составляла 800 квадратов. В тушении приняли участие 30 спасателей и восемь единиц техники.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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