Хлебозавод полыхает на площади 800 квадратов в Туле

Производственное здание загорелось на площади 800 квадратов в Туле. На месте работают спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.

Видео пожара на хлебозаводе в Туле. Видео © Telegram / МЧС России

«На Скуратовской улице огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, пожар произошёл в здании хлебозавода. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.