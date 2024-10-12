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12 октября, 09:19

Хлебозавод полыхает на площади 800 квадратов в Туле

В Туле произошёл пожар на хлебозаводе на площади 800 квадратных метров

Производственное здание загорелось на площади 800 квадратов в Туле. На месте работают спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.

Видео пожара на хлебозаводе в Туле. Видео © Telegram / МЧС России

«На Скуратовской улице огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники»,  говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, пожар произошёл в здании хлебозавода. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного техникума. Причиной возгорания, предварительно, оказался загоревшийся электрощиток.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Демьянова
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