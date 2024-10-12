Хлебозавод полыхает на площади 800 квадратов в Туле
В Туле произошёл пожар на хлебозаводе на площади 800 квадратных метров
Производственное здание загорелось на площади 800 квадратов в Туле. На месте работают спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.
Видео пожара на хлебозаводе в Туле. Видео © Telegram / МЧС России
«На Скуратовской улице огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, пожар произошёл в здании хлебозавода. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее Life.ru писал, что в Сыктывкаре произошёл пожар в здании Кооперативного техникума. Причиной возгорания, предварительно, оказался загоревшийся электрощиток.
Кадр из видео Telegram / МЧС России