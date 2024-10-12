При пожаре в многоэтажке в Нефтеюганске погибли мужчина и женщина

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, возгорание произошло в Нефтеюганске, огонь охватил квартиру на втором этаже и распространился на кровлю, покрывшую площадь в 720 квадратных метров.

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Видео © Telegram / МЧС России

«Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения», — говорится в сообщении службы.

На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано.