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11 октября, 10:23

Спасатели потушили пожар внутри четырёх резервуаров на нефтебазе в Феодосии

Пожарные полностью потушили пламя внутри четырёх резервуаров на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Внутри резервуаров пламя сбито полностью», — приводит РИА «Новости» слова спасателя.

Собеседник агентства дополнил, что общая площадь пожара вокруг ёмкостей уменьшилась на 300 квадратных метров — до 2,5 тысячи. По его словам, пожар ещё идёт в пределах обвалований вокруг четырёх резервуаров, возгорание наблюдается только по их периметру.

На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов из-за пожара
На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов из-за пожара

Напомним, что о возгорании на нефтяной базе в Феодосии стало известно 7 октября. Пострадавших нет. В городе перекрыли движение на двух улицах и прекратили запуск поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из-за пожара эвакуировали свыше 1000 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Дарья Нарыкова
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