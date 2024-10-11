Спасатели потушили пожар внутри четырёх резервуаров на нефтебазе в Феодосии

Пожарные полностью потушили пламя внутри четырёх резервуаров на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщили в экстренных службах.

Собеседник агентства дополнил, что общая площадь пожара вокруг ёмкостей уменьшилась на 300 квадратных метров — до 2,5 тысячи. По его словам, пожар ещё идёт в пределах обвалований вокруг четырёх резервуаров, возгорание наблюдается только по их периметру.