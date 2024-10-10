На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов из-за пожара
Аксёнов: В Феодосии произошёл выброс горючих материалов на нефтебазе из-за пожара
На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов из-за пожара, который бушует уже четвёртый день. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.
«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружён сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал он в телеграм-канале и добавил, что на данный момент зона эвакуации не увеличивается.
О возгорании на нефтяной базе в Феодосии сообщалось 7 октября. Пострадавших от огня нет. В городе перекрыли движение на двух улицах и прекратили запуск поездов на участке Феодосия — Владиславовка.
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