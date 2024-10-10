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10 октября, 19:55

На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов из-за пожара

Аксёнов: В Феодосии произошёл выброс горючих материалов на нефтебазе из-за пожара

На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов из-за пожара, который бушует уже четвёртый день. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружён сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал он в телеграм-канале и добавил, что на данный момент зона эвакуации не увеличивается.

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О возгорании на нефтяной базе в Феодосии сообщалось 7 октября. Пострадавших от огня нет. В городе перекрыли движение на двух улицах и прекратили запуск поездов на участке Феодосия — Владиславовка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Оксана Попова
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