На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов из-за пожара

На нефтебазе в Феодосии произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов из-за пожара, который бушует уже четвёртый день. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

«По ситуации в Феодосии. В связи с пожаром произошёл выброс горючих материалов на одном из терминалов. Терминал окружён сотрудниками профильных служб, также на месте находятся все руководители», — написал он в телеграм-канале и добавил, что на данный момент зона эвакуации не увеличивается.