В Грозном потушили пожар на АЗС, который унёс жизни двоих взрослых и двоих детей
МЧС: На АЗС в Грозном потушили пожар, погибли 4 человека, в том числе двое детей
Пожар, возникший после взрыва на заправке в Грозном, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Также в ведомстве подтвердили информацию Life.ru о четырёх погибших, двое из которых дети.
Момент взрыва на автозаправке в Грозном. Фото © SHOT
«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей», — говорится в сообщении МЧС.
Кадры тушения пожара на АЗС в Грозном. Видео © Telegram / МЧС России
Пожар тушили 35 сотрудников и семь единиц техники. Также на место взрыва приехала следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.
Напомним, что на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. По нашим данным, погибли четыре человека.