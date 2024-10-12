В Грозном потушили пожар на АЗС, который унёс жизни двоих взрослых и двоих детей

Пожар, возникший после взрыва на заправке в Грозном, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Также в ведомстве подтвердили информацию Life.ru о четырёх погибших, двое из которых дети.

Момент взрыва на автозаправке в Грозном. Фото © SHOT

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей», — говорится в сообщении МЧС.

Кадры тушения пожара на АЗС в Грозном. Видео © Telegram / МЧС России