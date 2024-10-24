Россиян избили толпой в Турции, местная полиция тянет с расследованием

Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Банда пьяных турков набросилась на отдыхающих и кинула бутылку в девушку. Один из пострадавших был госпитализирован.

Российских туристов избили в Турции. Фото © SHOT

Как рассказал SHOT пострадавший Филипп, на днях он с женой и ещё парой друзей возвращался из ресторана в свой пятизвёздочный отель Rixos Premium Göcek. В трёх минутах от гостиницы они заметили несущийся на встречу скутер, водитель которого явно перебрал с коктейлями. Турки крикнули нашим туристам «фак ю» и начали махать кулаками. Когда Филипп с другом решили дать отпор, из темноты резко подскочила банда из ещё 6 молодых парней.

Один из местных кинул бутылку в девушек, осколки прилетели в грудь. Другу Филиппа сломали руку. Туристы еле вырвались и добежали до отеля. Скорая и полиция, по словам Филиппа, приехали только спустя 30 минут. Сейчас россияне переживают, что местные полицейские специально тянут с расследованием инцидента. Жандармы ссылаются на то, что пока нет нужных бумаг из госпиталя.

За отдых в Rixos Premium Göcek Филипп с женой отдали полмиллиона рублей, но охрана отеля, по их словам, не стоит и рубля. Сейчас туристы надеются на помощь консульства. Они уже написали обращение.