Толпа из десятков краснодарцев голыми руками разорвала авто и избила приезжих
Местные жители Краснодара перевернули машину приезжих, разбили стёкла и вырвали двери. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Краснодару. Полиция начала проверку.
В Краснодаре толпа местных жителей перевернула машину дагестанцев. Видео © Telegrm / tutdagesttan
На кадрах видно, как толпа из десятков местных жителей блокируют дорогу белым «Жигулям» на одной из улиц города и начинают громить авто. Разъярённые мужчины голыми руками отрывают двери, а битами разносят авто. Находившихся внутри избили и отпинали. Но этого толпе оказалось мало и они перевернули машину на бок.
«На основании выявленной в сети Интернет информации о конфликте граждан на одной из улиц краевого центра, в том числе с повреждением транспортного средства, Управлением МВД России по городу Краснодару инициирована доследственная проверка», — сообщила полиция.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и личности участников. По предварительный данным, в автомобиле находились уроженцы Дагестана. После разбирательств будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru рассказал, что в Тверской области жестоко избили подростка. Мальчику наносили различные удары в течение двух минут. Также на ребёнка начали кричать, заставляли его танцевать перед всеми лезгинку и купаться в луже. По факту потасовки уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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