Толпа из десятков краснодарцев голыми руками разорвала авто и избила приезжих

Местные жители Краснодара перевернули машину приезжих, разбили стёкла и вырвали двери. Об этом сообщает Управление МВД России по городу Краснодару. Полиция начала проверку.

В Краснодаре толпа местных жителей перевернула машину дагестанцев. Видео © Telegrm / tutdagesttan

На кадрах видно, как толпа из десятков местных жителей блокируют дорогу белым «Жигулям» на одной из улиц города и начинают громить авто. Разъярённые мужчины голыми руками отрывают двери, а битами разносят авто. Находившихся внутри избили и отпинали. Но этого толпе оказалось мало и они перевернули машину на бок.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о конфликте граждан на одной из улиц краевого центра, в том числе с повреждением транспортного средства, Управлением МВД России по городу Краснодару инициирована доследственная проверка», — сообщила полиция.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и личности участников. По предварительный данным, в автомобиле находились уроженцы Дагестана. После разбирательств будет принято процессуальное решение.