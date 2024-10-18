В Петербурге подросток угнал машину отца и устроил серию ДТП, скрываясь от погони
МВД РФ: Подросток угнал машину отца и устроил ДТП в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, который угнал автомобиль своего отца и устроил несколько ДТП во время попытки скрыться. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.
В Петербурге подросток угнал машину отца и устроил серию ДТП, скрываясь от погони. Видео © Telegram / Ирина Волк
Поступившая в Кронштадтский район информация о том, что несовершеннолетний угнал машину, оперативно была передана сотрудникам Госавтоинспекции. Нарушитель был замечен на Цитадельском шоссе, однако требования об остановке проигнорировал, увеличив скорость и начав опасные манёвры.
Попытка скрыться завершилась на кольцевой автодороге, где молодой человек спровоцировал несколько аварий, прежде, чем врезался в барьерное ограждение. Машина была остановлена полицией. За рулём находился 16-летний подросток, а в салоне автомобиля — три его сверстницы. После задержания он был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств, туда же были вызваны его родители.
Как ранее сообщал Life.ru, в Ленинградской области произошло трагическое ДТП, в результате которого трое подростков погибли, когда их автомобиль врезался в дерево и упал в реку. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности взрослых, что могло привести к тому, что несовершеннолетние оказались за рулём. Этот случай подчёркивает важность контроля за поведением подростков за рулём и последствия, которые могут возникнуть при нарушении правил дорожного движения.
Life.ru