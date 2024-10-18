В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, который угнал автомобиль своего отца и устроил несколько ДТП во время попытки скрыться. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В Петербурге подросток угнал машину отца и устроил серию ДТП, скрываясь от погони. Видео © Telegram / Ирина Волк

Поступившая в Кронштадтский район информация о том, что несовершеннолетний угнал машину, оперативно была передана сотрудникам Госавтоинспекции. Нарушитель был замечен на Цитадельском шоссе, однако требования об остановке проигнорировал, увеличив скорость и начав опасные манёвры.

Попытка скрыться завершилась на кольцевой автодороге, где молодой человек спровоцировал несколько аварий, прежде, чем врезался в барьерное ограждение. Машина была остановлена полицией. За рулём находился 16-летний подросток, а в салоне автомобиля — три его сверстницы. После задержания он был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств, туда же были вызваны его родители.