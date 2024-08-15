Москвич повторил трюк из клипа "Зверей" и избежал уголовки за угон Lamborghini

В Москве мужчина взял чужую машину Lamborghini с автомойки, чтобы покататься по городу. Любитель творчества группы "Звери" избежал наказания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы дела.

По сведениям полиции, москвич увидел на стоянке автомойки спортивную машину, представился его владельцем, получил ключи от транспортного средства и уехал. Сотрудники ДПС задержали мужчину спустя 16 часов.

Было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения или угона. Однако конфликт удалось разрешить, и мужчина избежал судебного разбирательства. Москвич договорился с ИП-хозяина Lamborghini, отметив, что брал машину на "тест-драйв". Стороны заключили мир, любитель гоночных авто извинился, а пострадавший получил деньги в качестве моральной компенсации.

"Уголовное дело на основании статьи 25 УПК РФ было прекращено в связи с примирением сторон", — указал собеседник агентства. При этом, зачем мужчина присвоил себе чужой автомобиль, пока не известно.