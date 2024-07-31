Житель Подмосковья украл Audi, чтобы вернуться в город с озера
В Подмосковье мужчина угнал чужой автомобиль, чтобы вернуться на нём в город. По данным SHOT, страшную для любого автомобилиста картину увидела Екатерина, незадолго до приехавшая искупаться на озеро Круглое в Дмитровском районе. Вдоволь насладившись водичкой, она направилась к дороге и в ужасе позвонила в полицию.
"Ауди", угнанный у жительницы Подмосковья. Обложка © SHOT
Оказалось, что пока Екатерина купалась, неизвестный с татуировками на теле забрал из её сумки на пляже ключи от машины и умчал в закат. Найти "ласточку" смогли в 15 километрах от места угона — на парковке по улице Победы в Лобне.
Ранее в Уфе сотрудники полиции спасли мужчину от пьяной компании, но лишились патрульного автомобиля. Один из хулиганов просто запрыгнул в машину и умчал вдаль. Правда, вскоре его задержали.
SHOT