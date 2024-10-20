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20 октября, 14:26

«На колени! Танцуй!»: В Нелидове подросток избил парня и отправил купаться в лужу

Прокуратура Тверской области возбудила уголовное дело после драки школьников

Прокуратура и СУ СК в Тверской области начали проверку после избиения школьника в городе Нелидово. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях разлетелось видео, на котором один парень в течение двух минут всячески избивает и унижает другого во время «стрелки». Войдя в раж, подросток кричал на своего лежащего на земле оппонента, пытаясь заставить того танцевать перед всеми лезгинку и купаться в луже.

«Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ о драке, предположительно произошедшей в городе Нелидово между подростками», — рассказали в региональной прокуратуре.

Позднее в СК РФ по Тверской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

По данным следствия, 12 октября подросток повздорил возле дома на улице Пушкина с другим парнем, вследствие чего между ними началась каноничная школьная драка в присутствии около 10 человек того же возраста. Всё происходящее было записано на камеру.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Владимир Озеров
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