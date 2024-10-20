Школьница из Луги во время срыва призналась психологу, что её с сестрой насиловал иностранец
Бастрыкин ждёт доклад по делу о надругательстве иностранца над детьми в Луге
В Ленинградской области иностранный гражданин совершил действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей, после чего скрылся за рубежом. Об этом пишет СК РФ.
«Уроженец Республики Узбекистан совершил противоправные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей, а после покинул территорию РФ. О преступлении стало известно спустя несколько лет от одной из потерпевших», — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Преступника объявили в розыск. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.
АН «Оперативное прикрытие», речь идёт о двух сёстрах. Сейчас им 14 и 11. Правда вскрылась, когда старшая попала в Лужскую межрайонную больницу из-за нестабильного эмоционального состояния. Психологу старшая сказала, что семь лет назад гражданин Узбекистана, которому тогда было 26, совершал над ними действия сексуального характера. Им тогда было 7 и 6 лет. После попадания девочки в больницу во время срыва он спешно уехал на родину. Мужчина объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что за пределы России выдворили более двух тысяч нелегальных мигрантов в ходе второго этапа операции «Нелегал». В одной только столице выявили более 13 тысяч фактов нарушения миграционного законодательства.