В Ленобласти восьмиклассник подрался на уроке с учителем физиком из-за замечания

В городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с физиком прямо на уроке. Конфликт был снят на видео одноклассниками и опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками. Учитель просит дебошира покинуть кабинет и не срывать занятие. Как пишет «Mash на Мойке», 14-летний подросток опоздал на урок физики и стал донимать соседа по парте, после чего педагог сделал ему замечание. В результате между взрослым и ребёнком завязался конфликт.

В администрации школы утверждают, что это не первый конфликт школьника с учителями, и тот успел оскорбить многих других педагогов. По словам директора образовательного учреждения, трудный подросток воспитывается в многодетной семье. Тем не менее его братья и сёстры в подобных инцидентах замечены не были. На юношу также неоднократно жаловались родители одноклассников с просьбой отстранить его от уроков. Известно, что хулигана должны были перевести в спецшколу, но его мать оказалась против.

Тем временем СК организовал проверку по факту драки школьника и учителя, сообщает 78.ru. Учитель, попавший в конфликт, рассказал, что у директора к нему претензий нет.