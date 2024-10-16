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16 октября, 15:16

В Ленобласти восьмиклассник подрался на уроке с учителем физиком из-за замечания

СК организовал проверку по факту драки школьника с учителем в Сланцах Ленобласти

В городе Сланцы Ленинградской области восьмиклассник подрался с физиком прямо на уроке. Конфликт был снят на видео одноклассниками и опубликован в соцсетях.

На кадрах видно, как подросток оскорбляет педагога, а затем набрасывается на него с кулаками. Учитель просит дебошира покинуть кабинет и не срывать занятие. Как пишет «Mash на Мойке», 14-летний подросток опоздал на урок физики и стал донимать соседа по парте, после чего педагог сделал ему замечание. В результате между взрослым и ребёнком завязался конфликт.

В администрации школы утверждают, что это не первый конфликт школьника с учителями, и тот успел оскорбить многих других педагогов. По словам директора образовательного учреждения, трудный подросток воспитывается в многодетной семье. Тем не менее его братья и сёстры в подобных инцидентах замечены не были. На юношу также неоднократно жаловались родители одноклассников с просьбой отстранить его от уроков. Известно, что хулигана должны были перевести в спецшколу, но его мать оказалась против.

Тем временем СК организовал проверку по факту драки школьника и учителя, сообщает 78.ru. Учитель, попавший в конфликт, рассказал, что у директора к нему претензий нет.

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Под Ростовом толпа подростков избила заступившегося за учительницу школьника

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пятиклассница впала в кому после крика учительницы. Родители других учеников также рассказали, что это не первый случай грубого обращения педагога с детьми. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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