Появились данные о младенце из аэропорта Антальи и шансе её мамы-россиянки избежать тюрьмы
Девочка, которую мать бросила в туалете аэропорта Антальи, до сих пор в Турции
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Девочка, которую 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина родила в туалете аэропорта Антальи и бросила её там, до сих пор находится в Турции. Об этом рассказала RT адвокат молодой мамы Айшегюль Кюбра Полат.
«Николь — так назвали девочку — сейчас под присмотром местных соцслужб. Угрозы её здоровью нет», — заявила защитница молодой матери.
Девушка и её мать всё еще находятся в тюрьме Антальи, где дожидаются суда. По словам адвоката, Екатерина может не рассчитывать на экстрадицию на родину, ей придётся отвечать по местным законам и отбывать наказание на территории Турции. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы. Смягчить наказание она сможет, если докажет, что действительно не знала о беременности. Медицинское заключение пока не готово, добавила Айшегюль Кюбра Полат.
Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. По словам девушки, та якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться на родину. Тем временем посольство РФ уже оформило новорождённой российское гражданство. Известно, что малышку хотят передать кровным родственникам, проживающим в Московской области.