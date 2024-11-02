Появились данные о младенце из аэропорта Антальи и шансе её мамы-россиянки избежать тюрьмы

Девочка, которую 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина родила в туалете аэропорта Антальи и бросила её там, до сих пор находится в Турции. Об этом рассказала RT адвокат молодой мамы Айшегюль Кюбра Полат.

Девушка и её мать всё еще находятся в тюрьме Антальи, где дожидаются суда. По словам адвоката, Екатерина может не рассчитывать на экстрадицию на родину, ей придётся отвечать по местным законам и отбывать наказание на территории Турции. Девушке грозит до 20 лет тюрьмы. Смягчить наказание она сможет, если докажет, что действительно не знала о беременности. Медицинское заключение пока не готово, добавила Айшегюль Кюбра Полат.