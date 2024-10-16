Забеременела в Новый год и не заметила: Что известно о 18-летней россиянке, родившей в аэропорту Антальи

Российская туристка, которая родила младенца в туалете аэропорта Антальи и бросила его там, забеременела на новогодних праздниках от своего парня-студента, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. Об этом узнал SHOT. По данным телеграм-канала, девушке всего 18 лет, а не 28, как сообщала ранее турецкая полиция.

Как выяснил SHOT, 18-летняя девушка живёт в подмосковной Электростали, учится в колледже. Её мать работает учителем в коррекционной школе. Отец ребёнка — тоже студент, учится в колледже в Ногинске.

Новоиспечённые мама и бабушка утверждают, что не знали о беременности: якобы девушка полненькая и на её живот никто не обращал внимания. Неладное заметили, только возвращаясь из отпуска в Турции: у девушки заболел живот, она побежала в туалет аэропорта и родила там девочку. По предварительным данным, именно её мать-педагог предложила выкинуть внучку в унитаз, поскольку разбираться с перевозкой новорождённого они не планировали.

Для студента из Ногинска внезапное отцовство тоже стало сюрпризом. Близкие говорят, что обе семьи приличные и могли бы воспитать девочку, почему крошку бросили в туалете для инвалидов, никто не понимает.