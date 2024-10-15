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15 октября, 20:08

«Не знала, что беременна»: Бросившая младенца в турецком аэропорту россиянка дала показания

DHA: Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка не знала о беременности

28-летняя россиянка Екатерина Бурназкина, которая 13 октября родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь в Москву без младенца, заявила, якобы не знала о беременности. Такими показаниями задержанная поделилась с правоохранителями, передаёт агентство DHA.

«Мать ребёнка после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: «Я не знала, что беременна», — приводят слова горе-родительницы в издании.

По данным DHA, россиянка пыталась экстренно пройти паспортный контроль и забраться в самолёт вместе с матерью, которую тоже арестовали. Перед этим девушка оставила новорождённого в унитазе, где его и нашла уборщица. К счастью, малыш выжил, и его жизни сейчас ничто не угрожает.

Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из Антальи
Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из Антальи

Схожий случай недавно произошёл в одной из многоэтажек на востоке Москвы. Жители дома нашли на лестничной клетке новорождённого малыша и тотчас же обратились в полицию. Служители закона быстро установили личность нерадивой мамани — ей оказалась 26-летняя девушка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dymaxfoto

Илья Пушкарев
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