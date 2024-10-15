«Не знала, что беременна»: Бросившая младенца в турецком аэропорту россиянка дала показания
DHA: Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка не знала о беременности
28-летняя россиянка Екатерина Бурназкина, которая 13 октября родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь в Москву без младенца, заявила, якобы не знала о беременности. Такими показаниями задержанная поделилась с правоохранителями, передаёт агентство DHA.
«Мать ребёнка после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: «Я не знала, что беременна», — приводят слова горе-родительницы в издании.
По данным DHA, россиянка пыталась экстренно пройти паспортный контроль и забраться в самолёт вместе с матерью, которую тоже арестовали. Перед этим девушка оставила новорождённого в унитазе, где его и нашла уборщица. К счастью, малыш выжил, и его жизни сейчас ничто не угрожает.
Схожий случай недавно произошёл в одной из многоэтажек на востоке Москвы. Жители дома нашли на лестничной клетке новорождённого малыша и тотчас же обратились в полицию. Служители закона быстро установили личность нерадивой мамани — ей оказалась 26-летняя девушка.
Shutterstock / FOTODOM / dymaxfoto