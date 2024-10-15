«Не знала, что беременна»: Бросившая младенца в турецком аэропорту россиянка дала показания

28-летняя россиянка Екатерина Бурназкина, которая 13 октября родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь в Москву без младенца, заявила, якобы не знала о беременности. Такими показаниями задержанная поделилась с правоохранителями, передаёт агентство DHA.

«Мать ребёнка после получения медицинской помощи в больнице сообщила полицейским во вторник: «Я не знала, что беременна», — приводят слова горе-родительницы в издании.

По данным DHA, россиянка пыталась экстренно пройти паспортный контроль и забраться в самолёт вместе с матерью, которую тоже арестовали. Перед этим девушка оставила новорождённого в унитазе, где его и нашла уборщица. К счастью, малыш выжил, и его жизни сейчас ничто не угрожает.