Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из Антальи
Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из турецкой Антальи. Девушка с подругой пыталась улететь в Москву «без прицепа», но не вышло. О происшествии сообщил SHOT.
Туристка бросила малыша в туалете для инвалидов и после этого рванула на паспортный контроль, чтобы вместе с подругой поехать в Москву. Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта.
В итоге улететь россиянкам не удалось — они были задержаны. Ребёнка отправили в больницу, где за ним сейчас наблюдают врачи.
Ранее нечто похожее произошло в Москве в конце июня — жильцы одного из домов на Рязанском проспекте обнаружили в своём подъезде младенца подброшенного младенца. Малыша передали врачам. Вскоре московская прокуратура выяснила личность матери ребёнка, оставившей его на произвол судьбы, женщину задержали.
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