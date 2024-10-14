Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из Антальи

Российская туристка бросила младенца в туалете аэропорта, улетая из турецкой Антальи. Девушка с подругой пыталась улететь в Москву «без прицепа», но не вышло. О происшествии сообщил SHOT.

Туристка бросила малыша в туалете для инвалидов и после этого рванула на паспортный контроль, чтобы вместе с подругой поехать в Москву. Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта.