«Живём без мам»: Супруга Манучарова бросила его с детьми, сбежав в США

Актёра и режиссёра Вячеслава Манучарова бросила жена-американка Дора. Она оставила артиста с тремя детьми. Об этом он сам рассказал в программе «Судьба человека». Супруга ушла от него после начала спецоперации.

Вячеслав Манучаров с детьми в Звенигороде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ manucharov

Актёр объяснил, что Дора пыталась увезти с собой и несовершеннолетних детей. Она хотела вместе с ними покинуть Россию, но Вячеслав не дал на это разрешение. В итоге женщину задержали на границе и она просто оставила ребят в аэропорту и улетела.

«Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что супруга с детьми пытается пересечь границу Российской Федерации и уехать в Нью-Йорк. Нужно ваше разрешение. Я позвонил Доре по телефону, она не взяла трубку. Я поехал в аэропорт. В 23:30 был рейс. В 23:40 я приехал в аэропорт, понимая, что они улетели», — рассказал Манучаров.

В итоге оказалось, что они сидели в отделе и ждали папу. Артист воспитывает троих детей. Старшая Алина родилась от первой супруги, которая погибла. А гражданка США Дора подарила Манучарову ещё двоих детей.