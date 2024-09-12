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12 сентября, 09:20

Супруги Бакальчуки не явились в суд, где рассматривался их развод

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Telegram / Кадр из видео Kadyrov_95

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © Telegram / Кадр из видео Kadyrov_95

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и её супруг Владислав не явились в Савёловский суд Москвы на бракоразводный процесс. Как сообщает корреспондент Life.ru, в четверг, 12 сентября, вместо них в суде были юристы.

По делу с адвокатами была проведена беседа, само заседание длилось менее 15 минут. Позже представитель Владислава Бакальчука пояснила журналистам, что суд вернётся к делу в середине октября и проведёт предварительные слушания.

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Напомним, что в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив что компания Russ Outdoor якобы проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, заявив, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но поначалу суд оставил его без движения.

Наталья Демьянова
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