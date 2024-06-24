Задержана женщина, бросившая новорождённого в подъезде в Москве
Прокуратура установила личность женщины, оставившей ребёнка в подъезде в Москве
Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Столичная прокуратура смогла установить личность женщины, которая оставила новорождённого ребёнка в подъезде дома, находящегося на Рязанском проспекте в Москве. Как передаёт надзорное ведомство в телеграм-канале, 26-летнюю девушку уже доставили в правоохранительные органы.
Сообщается, что её проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ "Оставление в опасности". Помимо того, стражи правопорядка рассказали, что принятие решения по этому делу находится на контроле у прокуратуры.
Напомним, что Life.ru писал об этом происшествии вечером 24 июня. Тогда сообщалось, что в Москве в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте нашли новорождённого малыша, которого впоследствии передали медикам.