Задержана женщина, бросившая новорождённого в подъезде в Москве

Столичная прокуратура смогла установить личность женщины, которая оставила новорождённого ребёнка в подъезде дома, находящегося на Рязанском проспекте в Москве. Как передаёт надзорное ведомство в телеграм-канале, 26-летнюю девушку уже доставили в правоохранительные органы.

Сообщается, что её проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ "Оставление в опасности". Помимо того, стражи правопорядка рассказали, что принятие решения по этому делу находится на контроле у прокуратуры.