Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 20:45

Задержана женщина, бросившая новорождённого в подъезде в Москве

Прокуратура установила личность женщины, оставившей ребёнка в подъезде в Москве

Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Подъезд дома в Москве, где женщина оставила младенца. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Столичная прокуратура смогла установить личность женщины, которая оставила новорождённого ребёнка в подъезде дома, находящегося на Рязанском проспекте в Москве. Как передаёт надзорное ведомство в телеграм-канале, 26-летнюю девушку уже доставили в правоохранительные органы.

Сообщается, что её проверят на предмет совершения преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ "Оставление в опасности". Помимо того, стражи правопорядка рассказали, что принятие решения по этому делу находится на контроле у прокуратуры.

В Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске и уехала на тусовку
В Москве пьяная мать ночью бросила ребёнка на улице в коляске и уехала на тусовку

Напомним, что Life.ru писал об этом происшествии вечером 24 июня. Тогда сообщалось, что в Москве в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте нашли новорождённого малыша, которого впоследствии передали медикам.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Дети
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров