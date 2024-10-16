Дипломаты раскрыли подробности о младенце, которого россиянка родила в туалете аэропорта Антальи

Младенец, которого россиянка родила в туалете аэропорта турецкой Антальи, находится в больнице. Его мать — вместе с ним. Об этом рассказали в Генеральном консульство России.

Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву «без прицепа». Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта. В итоге мать младенца быстро вычислили. 28-летняя россиянка объяснила полицейским, что якобы не знала о беременности. Сейчас сама девушка и её мать задержаны.