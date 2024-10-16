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16 октября, 07:25

Дипломаты раскрыли подробности о младенце, которого россиянка родила в туалете аэропорта Антальи

Российский дипломат навестил в больнице младенца, брошенного в аэропорту Антальи

Младенец, которого россиянка родила в туалете аэропорта турецкой Антальи, находится в больнице. Его мать — вместе с ним. Об этом рассказали в Генеральном консульство России.

«В настоящее время новорождённый ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник Генконсульства», — цитирует сообщение диппредставительства 360.ru.

Дипломаты помогут оформить новорождённому необходимые документы.

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Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву «без прицепа». Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта. В итоге мать младенца быстро вычислили. 28-летняя россиянка объяснила полицейским, что якобы не знала о беременности. Сейчас сама девушка и её мать задержаны.

Обложка ©

freepik.com/onlyyouqj

Александра Вишнякова
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