Белгородская школьница пришла на собеседование в ТЦ и родила в туалете Школьница родила в туалете ТЦ "Европа" в Старом Осколе 16 мая, 14:31 Девушка родила в туалете торгового центра в Белгородской области. Обложка © Telegram / Белгород № 1

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка пришла в торговый центр на собеседование, но почувствовала себя плохо и отпросилась в туалет, где у неё произошли роды. В Сети появились кадры, как прибывшая бригада медиков увозит юную мать и её ребёнка.

Девушка родила в туалете торгового центра в Белгородской области. Видео © Telegram / Белгород № 1

Инцидент произошёл в ТЦ "Европа" в Старом Осколе. По словам очевидцев, девушке 14 или 15 лет. Сейчас о состоянии малыша информации нет. Как пишет SHOT, школьница пришла устраиваться в магазин на должность кассира. Схватки она почувствовала прямо на собеседовании и тут же побежала в туалет. На свет появился мальчик.

Ранее сообщалось, что в Архангельске 15-летняя девочка родила прямо в туалете одного из торговых центров, а 18-летний отец ребёнка не придумал ничего лучше, чем просто оставить малыша умирать в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", молодой человек задержан.

Авторы Татьяна Миссуми