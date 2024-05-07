В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу
В Поморье возбудили дело о смерти ребёнка, которого отец бросил умирать в лесу
В Архангельске 15-летняя девочка родила прямо в туалете одного из торговых центров, а её 18-летний парень, который и являлся отцом ребёнка, не придумал ничего лучше, чем просто оставить малыша умирать в лесополосе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ Следственного управления по области и Ненецкому автономному округу. Всё произошло ещё в августе 2023 года.
"В августе 2023 года 15-летняя девушка в общественном туалете торгового центра родила ребёнка. 18-летний отец ребёнка завернул новорождённого в футболку и оставил в лесополосе", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", отец жертвы задержан. Следствие будет требовать заключения его под стражу. Также ведомство пообещало оценить действия девочки с точки зрения закона.
Ранее жительница Астраханской области родила ребёнка и просто подбросила его на мусорку. Оказалось, что у горе-мамаши уже есть двое детей, а от третьего она избавилась из-за угроз со стороны матери. Женщине грозит реальное наказание — вплоть до года лишения свободы.
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