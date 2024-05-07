В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете ТЦ, а её парень оставил малыша умирать в лесу

В Архангельске 15-летняя девочка родила прямо в туалете одного из торговых центров, а её 18-летний парень, который и являлся отцом ребёнка, не придумал ничего лучше, чем просто оставить малыша умирать в лесополосе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ Следственного управления по области и Ненецкому автономному округу. Всё произошло ещё в августе 2023 года.

"В августе 2023 года 15-летняя девушка в общественном туалете торгового центра родила ребёнка. 18-летний отец ребёнка завернул новорождённого в футболку и оставил в лесополосе", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", отец жертвы задержан. Следствие будет требовать заключения его под стражу. Также ведомство пообещало оценить действия девочки с точки зрения закона.